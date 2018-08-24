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إيران: بعض دول أوبك تتصرف طبقا للسياسات الأمريكية

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إيران: بعض دول أوبك تتصرف طبقا للسياسات الأمريكية
Reuters Heinz-Peter Bader
وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه
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صرح وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه بأن بعض الأعضاء في منظمة أوبك يتصرفون طبقا للسياسات الأمريكية.

وقال زنكنه إن "بعض الأعضاء يفسرون قرار أوبك الأخير بشأن الإنتاج بشكل مختلف... ويتصرفون طبقا لسياسات الولايات المتحدة".

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وكانت منظمة أوبك قد اتفقت مع روسيا ودول أخرى منتجة للنفط في يونيو الماضي على زيادة الإنتاج اعتبارا من يوليو، كما تعهدت السعودية بزيادة انتاجها النفطي بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار قلقا لدى إيران في ظل العقوبات الأمريكية المتوقعة ضد قطاع النفط الإيراني في نوفمبر.

وأعلنت الولايات المتحدة عن إعادة فرض العقوبات على إيران مع انسحاب واشنطن من الاتفاق حول برنامج إيران النووي. وحثت الإدارة الأمريكية حلفاءها على وقف استيراد النفط من إيران، مؤكدة أنها تسعى إلى تقليص الإيرادات النفطية الإيرانية إلى الصفر.

المصدر: رويترز

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