بولتون: تأثير العقوبات الأمريكية على إيران أقوى مما كان متوقعا

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، أظهرت أنها أكثر فعالية مما كان متوقعا.

وقال بولتون في حديث لـ"رويترز" خلال زيارته إسرائيل: "دعني أكون واضحا، نعتقد أن إعادة فرض العقوبات لها تأثير كبير بالفعل على اقتصاد إيران وعلى الرأي العام داخل إيران".

لكن مستشار الأمن القومي الأمريكي أشار إلى استمرار نشاط إيران الإقليمي، الذي تعارضه واشنطن رغم العقوبات المفروضة.

وأعادت الإدارة الأمريكية مؤخرا فرض العقوبات على إيران بعد انسحابها في مايو الماضي من الاتفاق النووي الدولي المبرم مع طهران.

المصدر: "رويترز"