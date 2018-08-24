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نتنياهو يندد بقرار بروكسل تخصيص 18 مليون يورو لتنمية إيران

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نتنياهو يندد بقرار بروكسل تخصيص 18 مليون يورو لتنمية إيران
RT
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، بقرار المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 18 مليون يورو لإيران كمساعدة مالية.

وفي مؤتمر صحفي عقده في عاصمة ليتوانيا، فيلنوس، مع نظرائه من دول البلطيق الثلاث، وصف نتنياهو قرار بروكسل بـ"الخطأ الكبير". وأعرب نتنياهو عن قناعته بأن طهران ستغير، على الأرجح، وجهة الأموال المخصصة، مضيفا أن "هذا القرار لن يكون سوى حافز لإيران على المضي في تنفيذ برنامجها النووي الذي سيفتح باب امتلاكها السلاح النووي".

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وتابع رئيس الحكومة الإسرائيلية: "على جميع الدول أن تتّحد لاستئناف العقوبات المفروضة على إيران، من أجل وقف العدوان والنشاطات الإرهابية".

وكانت المفوضية الأوربية وافقت، الخميس، على تخصيص 18 مليون يورو كحزمة أولى من الأموال المخصصة لتمويل مشاريع في إيران دعما لتنميتها المستدامة اقتصاديا واجتماعيا.

المصدر: نوفوستي

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