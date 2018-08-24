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بوتين: تعاوننا مع تركيا ودول أخرى يؤتي ثماره في التسوية السورية

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بوتين: تعاوننا مع تركيا ودول أخرى يؤتي ثماره في التسوية السورية
Sputnik Alexei Druzhinin
فلاديمير بوتين
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإحراز تقدم ملحوظ في تسوية الأزمة السورية بفضل التعاون بين روسيا ونظيراتها بما فيها تركيا وإيران والولايات المتحدة.

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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو لافروف: سنبذل جهودا مشتركة لإنجاح التسوية السياسية في سوريا

وجاءت هذه التصريحات على لسان الزعيم الروسي أثناء استقباله في موسكو وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار، بحضور نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تتخذ طابعا أكثر جوهرية، مشيدا بالتعاون الاقتصادي المكثف بين الدولتين في حل أهم المسائل الإقليمية، وعلى رأسها التسوية السورية.

وكان جاويش أوغلو قد أجرى اليوم مفاوضات في العاصمة الروسية مع لافروف، بينما استقبل شويغو نظيره التركي أكار ورئيس الاستخبارات التركية هاقان فيدان.

وتركزت المباحثات حول تطورات الأوضاع في سوريا.

يتبع..

// 26.06.2018 по тикету 15478

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