بوتين: تعاوننا مع تركيا ودول أخرى يؤتي ثماره في التسوية السورية

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإحراز تقدم ملحوظ في تسوية الأزمة السورية بفضل التعاون بين روسيا ونظيراتها بما فيها تركيا وإيران والولايات المتحدة.

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وجاءت هذه التصريحات على لسان الزعيم الروسي أثناء استقباله في موسكو وزيري الخارجية والدفاع التركيين، مولود جاويش أوغلو وخلوصي أكار، بحضور نظيريهما الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو.

وأشار بوتين إلى أن العلاقات بين موسكو وأنقرة تتخذ طابعا أكثر جوهرية، مشيدا بالتعاون الاقتصادي المكثف بين الدولتين في حل أهم المسائل الإقليمية، وعلى رأسها التسوية السورية.

وكان جاويش أوغلو قد أجرى اليوم مفاوضات في العاصمة الروسية مع لافروف، بينما استقبل شويغو نظيره التركي أكار ورئيس الاستخبارات التركية هاقان فيدان.

وتركزت المباحثات حول تطورات الأوضاع في سوريا.

يتبع..