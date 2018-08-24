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دوتيرتي يحذر الصين من حرب إقليمية

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دوتيرتي يحذر الصين من حرب إقليمية
AFP
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
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حذّر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بكين من اندلاع حرب إقليمية متعددة الأطراف على خلفية النزاعات الحدودية وما وصفه بـ"الأعمال أحادية الجانب من قبل بكين في بحر الصين الجنوبي".

وقال دوتيرتي للصحفيين الجمعة، إن الفلبين "ترصد حركة السفن الصينية في المنطقة عبر الأقمار الاصطناعية، وعلى بكين إيقاف التنقيب الأحادي عن الموارد الطبيعية في مياه البحر وجزره المتنازع عليها".

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وتتنازع منذ سنوات الصين والفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام على حق السيادة على هذه المنطقة البحرية التي تعتبر ممرا حيويا لطرق الشحن، كما أنها تحوي احتياطات نفطية وغازية كبيرة.

وعززت الصين تحديدا ادعاءاتها بالسيادة على أجزاء واسعة من هذا البحر عن طريق تشييد جزر اصطناعية فيه وتسيير الدوريات البحرية في مياهه.

المصدر: وكالات

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