إسرائيل.. وفاة اثنين من أصل 68 مصابا بمرض "حمى غرب النيل"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن إصابة 68 شخصا في البلاد بمرض حمى غرب النيل، مشيرة إلى أن اثنين منهم توفيا بينما وصفت حالة 14 شخصا آخرين بالخطيرة.

وذُكر أن غالبية المصابين بمرض حمى غرب النيل في البلاد مسنون يعانون من أمراض مزمنة. وقد تم اكتشاف معظم حالات الإصابة في 38 تجمعا سكنيا في أنحاء البلاد اعتبارا من نهاية شهر يونيو الماضي.

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ونقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي "كان 11"، عن مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية أرقاما صادمة، منها أن 10 أشخاص يموتون سنويا نتيجة التعرض للسعات بعوض ينقل الحمى.

وشهد العام الجاري، ارتفاعا حادا في عدد المصابين بحمى غرب النيل، إذ أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 68 شخصا بالفيروس، بينما سجلت 50 إصابة منذ العام 2011.

وكانت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، قد أعلنت في بيان صدر عنها، الخميس الماضي، أنها رصدت عددا من البعوض الحامل للفيروس المسبب لحمى غرب النيل في مناطق مختلفة من البلاد، ما يثير مخاوف من انتشار الحمى.

ويسبب هذا المرض فيروس ينقل إلى الإنسان عن طريق لسعة البعوض عادة في الفترة ما بين منتصف شهر أغسطس وحتى أكتوبر من كل عام.

ولا يوجد حتى الآن تطعيم ضد هذا المرض ولذا توصي وزارة الصحة الجمهور باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر ضد تكاثر البعوض المسبب للمرض.

ويشار إلى أن فترة حضانة الفيروسات في الجسم اعتبارا من لسعة البعوض وظهور أعراض المرض، ومنها ارتفاع حرارة الجسم، والصداع والغثيان والإسهال والآم المفاصل والعضلات، تتراوح ما بين 5 و21 يوما.

وتوصي وزارة الصحة بتجفيف المياه والتوجه إلى الطبيب في حال ظهور أعراض المرض لدى المصاب.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي + شبكة راية الإعلامية