نذر وباء خطير في إسرائيل "حمى غرب النيل" !

انتشرت في إسرائيل مخاوف كبيرة من الإصابة بوباء خطير، بعد العثور على حالة إصابة حرجة لشاب أصيب بهذا الوباء.

وأعلن مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، اليوم الثلاثاء، عن تواجد حالة حرجة جديدة لشاب أصيب بحمى "غرب النيل"، ما يرفع عدد المصابين إلى 7 أشخاص، في مؤشر واضح إلى اتساع رقعة انتشار المرض في البلاد.

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وأوضح المشفى أن الشاب يبلغ من العمر 18 عاما، من جنوب البلاد، ونقل إلى المستشفى منذ يومين، ومن حينها يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة.

وتضاف الحالة التي تم الإعلان عنها اليوم، إلى 6 حالات أخرى نقلت إلى المستشفيات خلال الشهر الجاري وهي في حالة حرجة بعد أن أصيبت بالفيروس، بالإضافة إلى عشرات الحالات الأخرى التي قدرت بالطفيفة والمتوسطة.

وتعاني الحالات التي تصاب بهذا الوباء من تلف في الدماغ أو اضطرابات عصبية. وما زال البعض يعالج في أقسام إعادة التأهيل بسبب الإصابة الشديدة.

وكانت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، قد أعلنت في بيان صدر عنها الخميس الماضي، أنها رصدت عددا من البعوض الحامل للفيروس المسبب لحمى غرب النيل في مناطق مختلفة من البلاد، ما يثير مخاوف من تفشي وباء الحمى.

المصدر: ynetnews