 
مباشر
عاجل
مراسلنا: هجوم مسلح على بوابة وادي كعام غرب ليبيا ومصادر أمنية تؤكد مقتل 6 من عناصر الأمن

قتيل وجريحان جراء هجوم بسكين في ضواحي باريس.. و"داعش" يتبنى

أخبار العالم

قتيل وجريحان جراء هجوم بسكين في ضواحي باريس.. و
Reuters Pascal Rossignol
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kopr

أكد مصدر شرطي، أن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة اليوم الخميس، جراء هجوم بسكين في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المصدر لوكالة "رويترز" أن أجهزة الأمن تمكنت من تحييد المهاجم.

وأفادت قناة BFM TV بأن المعتدي هاجم المواطنين وهو يردد عبارة "الله أكبر" في بلدة تراب التابعة لإقليم الإيفلين غربي باريس.

وأعلنت الشرطة المحلية، على حسابها الرسمي في "تويتر" أن عناصرها ينفذون عملية أمنية في البلدة، داعية المواطنين إلى الامتناع عن زيارة المنطقة.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هذا الهجوم، عبر وسائل دعايته، لكن دون تقديم أي أدلة تثبت وقوفه وراء الهجوم.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا