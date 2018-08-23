قتيل وجريحان جراء هجوم بسكين في ضواحي باريس.. و"داعش" يتبنى

أكد مصدر شرطي، أن شخصا قتل وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة اليوم الخميس، جراء هجوم بسكين في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وذكر المصدر لوكالة "رويترز" أن أجهزة الأمن تمكنت من تحييد المهاجم.

وأفادت قناة BFM TV بأن المعتدي هاجم المواطنين وهو يردد عبارة "الله أكبر" في بلدة تراب التابعة لإقليم الإيفلين غربي باريس.

وأعلنت الشرطة المحلية، على حسابها الرسمي في "تويتر" أن عناصرها ينفذون عملية أمنية في البلدة، داعية المواطنين إلى الامتناع عن زيارة المنطقة.

وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هذا الهجوم، عبر وسائل دعايته، لكن دون تقديم أي أدلة تثبت وقوفه وراء الهجوم.

المصدر: وكالات