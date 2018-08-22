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ميركل تؤيد آراء وزير خارجيتها في التصدي للسياسات الأمريكية

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ميركل تؤيد آراء وزير خارجيتها في التصدي للسياسات الأمريكية
/ Michele Tantussi
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
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لقي المقال الذي نشره وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يوم الثلاثاء ودعا فيه لإنشاء منظومة مالية مستقلة عن واشنطن والتصدي لسياسات الولايات المتحدة، تأييدا كبيرا من أنغيلا ميركل.

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وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن حكومتها تؤيد الكثير من الآراء التي عبر عنها وزير الخارجية هايكو ماس، في مقال دعا فيه إلى المزيد من الوحدة الأوروبية لمواجهة السياسات الأمريكية التي لا ترضي الاتحاد الأوروبي.

وصرح شتيفن زايبرت، خلال مؤتمر صحفي دوري للحكومة إن مقال الوزير ماس عبر عن معظم ما يمثله الموقف الموحد للحكومة تجاه الولايات المتحدة.

وأفادت متحدثة باسم الخارجية الألمانية بأن مقال ماس في الصحيفة الاقتصادية "هاندلسبلات"، قصد به إثارة نقاش حول العلاقات مع الولايات المتحدة بما في ذلك كيف يمكن للدول الأوروبية إبقاء الاتفاق النووي مع إيران حيا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

المصدر: رويترز

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