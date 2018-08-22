بوتين يثمن لقاءه بترامب وينتقد العقوبات الأمريكية على بلاده

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن لقاء القمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي الشهر الماضي، حمل فائدة للجانبين.

وقال بوتين للصحفيين في مؤتمر عقده ونظيره الفنلندي ساولي نينيستو في مدينة سوتشي الروسية: "لم يكن أحد يتوقع، أننا وخلال ساعتين سنتمكن من حل كافة المسائل العالقة، والتي كانت لحد الآن موضع جدل".

وأشار بوتين، إلى أن كلا منهما (ترامب وهو) أعربا عن رأيهما في المسائل الخلافية، وقال: "فيما يتعلق بتبادل الأراء فإن الحوار المباشر هو الحل الأنجع".

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وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس الروسي، العقوبات الأمريكية على موسكو "من دون معنى وتعطي نتائج عكسية"، معربا عن أمله في أن تعي واشنطن في النهاية عدم جدوى مثل هذه السياسات.

وقال بوتين: "هذه العقوبات لا معنى لها، ولا تجدي مع دولة مثل روسيا".

وأضاف، "الأمر لا يتعلق بموقف رئيس الولايات المتحدة، بل باستقرار الطبقة الحاكمة هناك.. آمل في أن يدركوا بأن هذه السياسة عقيمة.. وأنا واثق بأن هذا الإدراك سيصل يوما ما إلى شركائنا الأمريكيين، وسنبدأ التعاون من جديد ".

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ونشر الكونغرس الأمريكي على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء الماضي، مشروع قانون الإجراءات المناهضة لروسيا، الذي يشمل فرض عقوبات على الدين العام الجديد لروسيا وعلى المصارف الحكومية الروسية.

من جانبها ، ذكرت وزارة المالية الروسية، أن المبادرات التشريعية لمد وتوسيع العقوبات الأمريكية لتشمل ديون الدولة الروسية، ظهرت في وقت سابق، ولم تحصل على دعم وتأييد، ومع ذلك، فإن الوزارة واثقة من أن روسيا ستكون قادرة على تنفيذ برنامج القروض المحلية حتى من دون مشاركة مستثمرين أجانب.

المصدر: RT + وكالات