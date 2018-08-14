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الكونغرس ينشر مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا

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الكونغرس ينشر مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا
Sputnik Алексей Агарышев
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نشر الكونغرس الأمريكي على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، مشروع قانون الإجراءات المناهضة لروسيا، الذي يشمل فرض عقوبات على الدين العام الجديد لروسيا وعلى المصارف الحكومية الروسية.

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وعند تقديم مشروع القانون هذا إلى الكونغرس، في أوائل أغسطس الجاري، سرعان ما حصلت وسائل الإعلام الأمريكية، على النص الكامل لهذا المشروع. وأشار الخبراء الذين قابلتهم وكالة نوفوستي الروسية، إلى أن نص العقوبات ضد بنوك الدولة الروسية، جاء في الوثيقة الأولية مبهما وغامضا، بحيث يمكن أن تؤدي العقوبات إلى فرض قيود على الحسابات بالدولار، الأمر الذي سيكون مؤلماً للغاية بالنسبة للبنوك وسعر صرف الروبل.. في الوقت نفسه، أشاروا إلى أنه لا يزال من الممكن تعديل مشروع القانون بشكل خطير أو حتى عدم اعتماده على الإطلاق.

من جانبها ، ذكرت وزارة المالية الروسية، أن المبادرات التشريعية لمد وتوسيع العقوبات الأمريكية إلى ديون الدولة الروسية، ظهرت في وقت سابق، ولم تحصل على دعم وتأييد. ومع ذلك، فإن الوزارة واثقة من أن روسيا ستكون قادرة على تنفيذ برنامج القروض المحلية حتى من دون مشاركة مستثمرين أجانب.

المصدر: نوفوستي

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