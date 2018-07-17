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بوتين يقول رأيه بصراحة في ترامب

أخبار روسيا

بوتين يقول رأيه بصراحة في ترامب
Sputnik
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امتدح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب عقب اختتام قمتهما في هلسنكي أمس، مشيرا إلى أن ترامب يعرف عما يتحدث ويأخذ بالحجج.

 ورأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس ترامب "شخص مؤهل جدا، ويعرف عما يتحدث، ويجيد الإصغاء ويأخذ بالحجج".

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ولفت بوتين في حوار أجرته معه القناة التلفزيونية الروسية الأولى، عقب المؤتمر الصحفي المشترك في هلسنكي، إلى أن الرئيس الأمريكي في الوقت ذاته، يتشبث في بعض المسائل برأيه، مشيرا على سبيل المثال إلى موقفه من الاتفاق النووي مع إيران.

ووصف بوتين ترامب أيضا بأنه "محاور مثير للاهتمام"، لافتا إلى أن "الجميع يعتقدون أنه رجل أعمال فقط، أنا لا أعتقد أن الأمر كذلك، لأنه الآن فعلا رجل سياسة، وقد نجح في هذا الأمر".

المصدر: القناة الروسية الأولى

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