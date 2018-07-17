ترامب يسمي المشكلة الأساسية بين موسكو وواشنطن

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن مشكلة نزع السلاح النووي هي المشكلة الأساسية التي ينبغي حلها بين الجانبين الروسي والأمريكي.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن 90% من السلاح النووي في العالم يعود لروسيا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سلفه الرئيس باراك أوباما كان يعتبر أن الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة هي المشكلة الأهم والتي يجب التركيز عليها.

وأضاف: "ولكن أنا أقول إن أهم القضايا التي يجب حلها هو الدفء النووي"، داعيا إلى النظر إلى هذه المسألة بحذر.

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وقد جرت أمس الاثنين أول قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وصرح ترامب بعيد انتهاء القمة بأن الجانبين ناقشا حزمة واسعة من المواضيع التي تهم البلدين، ابتداءً من التبادل التجاري وصولا إلى الشؤون العسكرية، بما فيها الصواريخ والأمور المتعلقة بالأسلحة النووية.

وكان ترامب قد صرح قبيل لقاء القمة بأن روسيا والولايات المتحدة هما أكبر قوتين نوويتين في العالم ويجب أن تنسقا في هذا الأمر فيما بينهما.

المصدر: لينتا.رو