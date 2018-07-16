بوتين لترامب: آن الأوان لمناقشة "المواضع المؤلمة" في العالم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب إن الأوان قد حان لحديث مفصل عن العلاقات الثنائية والقضايا الدولية ومناقشة ما وصفه بـ "المواضع المؤلمة".

وأضاف بوتين أن "الاتصالات الدائمة مستمرة بيننا​​​. ونحن تحدثنا هاتفيا والتقينا عدة مرات في مناسبات دولية مختلفة. ولكن بالطبع آن الأوان للحديث بالتفصيل حول علاقاتنا الثنائية ومختلف "المواضع المؤلمة" في العالم، إنها كثيرة بما يكفي لنوليها الاهتمام".

وقد عبر الزعيمان في بداية لقائها عن أهمية هذا اللقاء، من أجل بحث العلاقات الثنائية، وكذلك القضايا الدولية الملحة.

وقال ترامب: "لدينا مسائل كثيرة علينا أن نناقشها ومسائل أخرى علينا التفكير فيها"، مشيرا إلى أن العالم كله يتطلع لنتائج هذه القمة، موضحا أن روسيا والولايات المتحدة "أكبر قوتين نوويتين وليس من الجيد أن تكون بيننا خلافات".

وتابع خلال كلمته الافتتاحية: "سنبحث التجارة والمسائل العسكرية المتعلقة بالصواريخ وبالنووي وكذلك سنتحدث قليلا عن الصين الصديق المشترك".

وقال ترامب: "لدى بلدينا إمكانية كبيرة لتحسين العلاقات الثنائية".

كذلك هنأ الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بالنجاح في تنظيم كأس العالم، الذي وصفه المراقبون والمتابعون بأنه كان الأفضل في تاريخ كرة القدم.

وانطلقت في العاصمة الفنلندية هلسنكي القمة التاريخية بين الرئيس الروسي، ونظيره الأمريكي، لبحث العلاقات الثنائية المتوترة، وكذلك جملة من القضايا الدولية.

المصدر: RT