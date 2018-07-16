توسك: على موسكو وواشنطن الإسهام في إصلاح النظام العالمي

دعا رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، كلا من روسيا والولايات المتحدة والصين إلى الإسهام في ترسيخ وإصلاح النظام العالمي القائم.

وقال توسك أثناء مؤتمر صحفي عقده في قاعة الشعب الكبرى ببكين: "في الظروف القائمة، وفي اليوم الذي يعقد فيه اجتماع رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.. نحن جميعا ندرك أن الهيكلية العالمية تتغير أمام أعيننا، ومسؤوليتنا المشتركة هي الإسهام في التغيير نحو الأفضل"، مضيفا "يجب أن يسهم كل من الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة في ترسيخ النظام العالمي القائم".

وحسب رئيس المجلس الأوروبي فإن من الأهمية بمكان عدم النسيان أن التوازن العالمي القائم تم إنشاؤه بجهود مشتركة بذلت من جانب أطراف كثيرة على مدار العقود.

وتابع توسك قائلا: "ينبغي الإسهام بشجاعة ومسؤولية في تغيير القواعد المستندة إلى النظام العالمي القائم. لذلك أدعو الصين والرئيسين بوتين وترامب إلى البدء جميعا في عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية.

إيران وكوريا الشمالية

اتفق رئيس المجلس الأوروبي ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج، على الإسهام في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، والالتزام بوضوح بخطة العمل الشاملة المشتركة للبرنامج النووي الإيراني.

وقال توسك في هذا الشأن: "عقدنا اجتماعا مثمرا وبناء واتفقنا على تطوير الشراكة الاستراتيجية الأوروبية الصينية، كما تطرقنا للتعاون في مجال الأمن ومسائل السياسة الخارجية، كذلك ناقشنا الوضع في الدول المجاورة لنا. خاصة أعربنا عن تأييدنا للتسوية السلمية للقضية النووية الكورية الشمالية".

وحسب رئيس المجلس الأوروبي فإن الصين والاتحاد الأوروبي سيسهمان في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بالطرق الدبلوماسية.

وحول برنامج إيران النووي قال توسك: "توصلنا إلى إجماع حول استعدادنا للتمسك بالتزاماتنا المتعلقة بالتنفيذ الصارم للاتفاقيات حول الصفقة النووية الإيرانية".

وبشأن الوضع في أوكرانيا جدد توسك قوله إن الالتزام الصارم باتفاقات مينسك هو الحل الصائب الوحيد لتسوية القضية الأوكرانية.

ويجتمع اليوم قادة الصين والاتحاد الأوروبي بالعاصمة الصينية بكين، في إطار القمة الأوروبية الصينية العشرين، لبحث سبل تعزيز التجارة وإصلاح منظمة التجارة العالمية.

ومن الملفات الرئيسية لهذه القمة التعاون الصيني-الأوروبي والتجارة والاستثمارات وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الدولية الكبرى.

المصدر: تاس