أولبرايت لترامب: افتح عينيك جيدا عند لقاء "ضابط المخابرات السابق"

بعث 16 وزير خارجية سابقين من دول مختلفة، برسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشية قمته المنتظرة في هلسنكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر موقع "بوليتيكو" الالكتروني، أن من بين الموقعين، على هذه الرسالة المفتوحة مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ونظيريها البريطاني ديفيد ميليباند والألماني يوشكا فيشر.

وقالت أولبرايت في تصريح للصحيفة، إنها نصحت دونالد ترامب بتوخي اليقظة والحذر الشديد خلال المباحثات مع الزعيم الروسي الذي ووفقا لها، شديد الذكاء وعظيم الانضباط.

ودعا أصحاب الرسالة الرئيس الأمريكي، إلى تعزيز "العلاقات المتدهورة" بين أمريكا وحلفائها الغربيين، وحذروا ترامب، من ارتكاب الغلط وتجاهل "الخطر الصادر عن روسيا البوتينية".

وأشاد الوزراء السابقون بترامب، لأنه تمكن من دفع الحلفاء في الناتو، إلى زيادة نفقات بلادهم الدفاعية.

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ويرى موقع "بوليتيكو" أن الرسالة بحد ذاتها، تبيّن بشكل رائع "عمق القلق على جانبي الأطلسي" بسبب سلوك ترامب ومزاجه المتقلب، فهو "ليس فقط يهين الحلفاء الأوروبيين، بل ويسعى لنيل مودة بوتين في الوقت الذي تهدد فيه روسيا جيرانها الغربيين".

وقالت أولبرايت، إن المزاج السائد في الاتحاد الأوروبي حاليا، "عبارة عن مزيج من الهلع والارتباك".

وأضافت: "لقد مرت فترة طويلة جدا منذ أن رأيت مثل هذه المخاوف والمحاولات لفهم الموقف الذي تتخذه الولايات المتحدة".

وشددت أولبرايت، على أن قلق الأوروبيين ازداد بشكل خاص، بعد قمة "السبعة الكبار" في كندا مؤخرا.

المصدر: .rt.com