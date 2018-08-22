واشنطن: موعد طرح خطة ترامب للسلام لم يحدد بعد

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن موعد طرح خطة السلام في الشرق الأوسط للرئيس دونالد ترامب، بحسب ما نقلته هئية البث الإسرائيلية.

وقال بولتون في مؤتمر صحفي عقده صباح الأربعاء في ختام زيارته لإسرائيل إن العمل على الخطة لا يزال جاريا وأن المشاورات بشأنها مستمرة.

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وبخصوص الاعتراف الأمريكي بالقدس ونقل السفارة إليها أكد بولتون أن الرئيس ترامب يعتبر أنه من الطبيعي القيام به وليس عملية أخذ وعطاء.

ووصف مستشار الأمن القومي الأمريكي هذه الخطوة بالإيجابية بالنسبة للفلسطينيين أيضا، مضيفا أنه على الطرفين أن يتفقا على الثمن الذي يجب على إسرائيل أن تدفعه لقاء ذلك.

وكان بولتون قد صرح بأن الولايات المتحدة لا تفكر في الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية في هضبة الجولان.

وتطرق جون بولتون في كلمته إلى الملف الإيراني وأكد أن واشنطن تواصل ممارسة الضغوط المكثفة على طهران لضمان عدم حصولها على أسلحة نووية وليس لتغيير نظام الحكم فيها.

وأشار إلى أنه كلما نقلت إيران أسلحة إلى سوريا شنت إسرائيل غارة جوية دفاعا عن النفس.

وأفاد في السياق بأن تأثير العقوبات على إيران بات أقوى مما كان متوقعا.

وفي الشأن التركي قال بولتون إن الأزمة مع تركيا قد تنتهي في حال تصرفت أنقرة كعضو في حلف الناتو وأطلقت سراح القس أندرو برانسون، مؤكدا أن ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي.

المصدر: هئية البث الإسرائيلي