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حماس تعلق على تصريحات ترامب وتصفها بأنها "وقحة وخطيرة"

أخبار العالم العربي

حماس تعلق على تصريحات ترامب وتصفها بأنها
/ hamas.ps
القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري
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استنكرت حركة حماس تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإزاحة القدس عن طاولة المفاوضات، ووصفتها بأنها "وقحة وخطيرة".

وقال القيادي البارز في حركة حماس سامي أبو زهري في تغريدة عبر موقع "تويتر" يوم الأربعاء، إن تصريحات ترامب بإزاحة القدس عن طاولة المفاوضات وقحة وخطيرة.

وأكد أن الرد عليها يجب أن يكون بسحب السلطة اعترافها بالاحتلال وإلغاء الشراكة الأمنية معه وقطع العلاقات والاتصالات الأمنية مع الإدارة الأمريكية.

وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أدانت التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ولاية فرجينيا، واعتبرتها "لا قيمة لها".

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وأفاد ترامب في كلمة له أمام اجتماع في ولاية فرجينيا: "لقد سحبنا القدس من طاولة البحث لتفادي إثارة إشكاليّة الاعتراف بالقدس كعاصمة ، لذلك قلت "دعونا نزيحها عن الطاولة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل مطالبة بدفع "ثمن كبير" في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، مقابل قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس.

وخلال خطابه الثلاثاء، وصف ترامب  قراره المتعلق بالقدس بالجيد إذا ما كان للسلام مع الفلسطينيين أن يتحقق في يوم ما.

ووعد ترامب السلطة الفلسطينية بمكافأة "جيدة جدا" مقابل نقل السفارة، وقال "جاء دورها هذه المرة"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

المصدر: وكالات + تويتر

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