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الخارجية الأفغانية تؤكد عدم المشاركة في اجتماع موسكو حول أفغانستان

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الخارجية الأفغانية تؤكد عدم المشاركة في اجتماع موسكو حول أفغانستان
Globallookpress Michael Debets
صورة من الأرشيف
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أكدت وزارة الخارجية الأفغانية أن حكومة البلاد لن تشارك في اجتماع موسكو حول أفغانستان المزمع عقده الشهر المقبل.

ونقلت وكالة "طلوع نيوز" الأفغانية عن نائب المتحدث باسم الخارجية صبغت أحمدي قوله إن "عملية السلام يجب أن تجري بقيادة جمهورية أفغانستان الإسلامية. ولن نشارك في مباحثات موسكو".

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صورة من الأرشيف صحيفة: "طالبان" وافقت على حضور اجتماع موسكو حول أفغانستان

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤولين أفغان، أن الحكومة في كابل لم تتلق الدعوة الرسمية لحضور المفاوضات في موسكو.

ومن المقرر أن يعقد اللقاء حول أفغانستان في موسكو يوم 4 سبتمبر المقبل. وقد وافقت حركة "طالبان" على المشاركة في المفاوضات، التي من المتوقع أيضا مشاركة عدد من دول المنطقة فيها، وخاصة باكستان والصين والهند وإيران ودول آسيا الوسطى.

المصدر: طلوع نيوز

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