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صحيفة: "طالبان" وافقت على حضور اجتماع موسكو حول أفغانستان

أخبار العالم

صحيفة:
Reuters POOL
صورة من الأرشيف
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أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن حركة "طالبان" وافقت على حضور الاجتماع حول أفغانستان المزمع عقده في موسكو يوم 4 سبتمبر المقبل.

من جهتها، نقلت وكالة "بجواك" الأفغانية للأنباء، عن مصادر دبلوماسية في كابول، أن وفد "طالبان" إلى الاجتماع سيترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة الملا شير محمد عباس ستانكزاي.

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وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف قد أكد توجيه الدعوة إلى حركة "طالبان" لحضور الاجتماع، الذي من المقرر أن تشارك فيه أفغانستان وعدد من دول المنطقة، بما فيها الصين وباكستان والهند وإيران ودول آسيا الوسطى.

وجرت آخر جولة مشاورات في هذا الإطار في شهر أبريل الماضي، ولكن حركة "طالبان" لم تشارك فيها.

المصدر: "وول ستريت جورنال" + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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