غرينبلات وكوشنير في قطر لبحث "صفقة القرن"

عقد جارد كوشنير المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، ومبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات اجتماعا مع مسؤولين في الحكومة القطرية لبحث الوضع في غزة و"صفقة القرن".

وكتب غرينبلات على "تويتر": "عقدت لقاء مع نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومعي جاريد كوشنير".

وأكد غرينبلات أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة "الوضع في غزة وجهود السلام التي نبذلها الإدارة الأمريكية".

Met with Qatari Deputy Prime Minister and Foreign Minister @MBA_AlThani_, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, together with Jared Kushner. We discussed the situation in Gaza and the administration’s peace efforts. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 21 août 2018

المصدر: وكالات