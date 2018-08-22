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غرينبلات وكوشنير في قطر لبحث "صفقة القرن"

أخبار العالم

غرينبلات وكوشنير في قطر لبحث
AFP
مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنير
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عقد جارد كوشنير المستشار الخاص للرئيس الأمريكي، ومبعوث واشنطن إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات اجتماعا مع مسؤولين في الحكومة القطرية لبحث الوضع في غزة و"صفقة القرن".

وكتب غرينبلات على "تويتر": "عقدت لقاء مع نائب رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ومعي جاريد كوشنير".

وأكد غرينبلات أنه جرت خلال الاجتماع مناقشة "الوضع في غزة وجهود السلام التي نبذلها الإدارة الأمريكية".

المصدر: وكالات

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