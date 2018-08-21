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الممثلة الإيطالية المتهمة بالاغتصاب تخرج عن صمتها

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الممثلة الإيطالية المتهمة بالاغتصاب تخرج عن صمتها
Reuters / Lucy Fielder
الممثلة الإيطالية آسيا أرجينتو
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خرجت الممثلة الإيطالية آسيا أرجينتو عن صمتها لتكشف تفاصيل ما حدث بعد الفضيحة التي تعرضت لها واتهامها بالاعتداء جنسيا على ممثل مراهق ودفعها مبلغا ماليا لقاء صمته.

وقالت أرجينتو في بيان نشر الثلاثاء على تويتر وتناقلته وسائل الإعلام: "أنفي وأعارض بشدة محتوى مقال صحيفة نيويورك تايمز.. أنا مصدومة جدا ومجروحة بعد أن قرأت الأخبار المضللة تماما.. لم أحظ أبدا بعلاقة جنسية مع بينيت"، في إشارة إلى الممثل جيمي بينيت (22 عاما).

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وأضافت في البيان أنه كانت تربطها ببينيت علاقة صداقة فقط لعدة أعوام، مشيرة إلى أن صداقتهما انتهت بعد قضية وينشتاين.

وأفادت بأن بينيت الذي كان يمر بمشاكل اقتصادية حادة،  سبق واتخذ إجراءات قانونية ضد عائلته طالبا الملايين تعويضا عن الأضرار، مضيفة أنه فجأة تقدم بطلب مالي كبير منها.

وأكدت الممثلة الإيطالية أن جيمي يعرف صديقها أنتوني بوردان، مبينة في السابق أن صديقها أصر على أن يتم التعامل مع المسألة بشكل خاص وهذا ما أراده بينيت، بحسب ما نشرته.

وأوضحت أن أنتوني كان خائفا من الدعاية السلبية المحتملة التي يمكن أن يروجها بينيت.

المصدر: تويتر

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