الهند.. نزوح أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات

أعلنت السلطات الهندية الثلاثاء أن أكثر من مليون شخص تم إيواؤهم في مخيمات أقيمت للمهجرين في ولاية كيرالا جنوب البلاد، التي ضربتها أمطار موسمية عنيفة أسفرت عن سقوط أكثر من 410 قتلى.

ويكشف انحسار المياه تدريجيا بسبب تراجع غزارة الأمطار، حجم الدمار في هذه المنطقة التي تشكل وجهة للسياح في المواسم الأخرى.

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وقال الناطق باسم الحكومة سوباش تي في، إن عدد الأشخاص المقيمين في المخيمات الإنسانية بلغ الآن مليون و28 ألف شخص.

وأفاد الجيش الهندي بأن أكثر من 1000 شخص ما زالوا عالقين في بيوت غمرتها المياه في المدينة.

وذكر جندي طلب عدم كشف هويته، أن معظم هؤلاء السكان لا يريدون إجلاءهم بل يطلبون الحصول على مواد غذائية ومياه للشرب فقط.

وعثر رجال الإنقاذ يوم الاثنين على ست جثث أخرى لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الى أكثر من 410 قتلى منذ أن بدأت في يونيو الأمطار الموسمية التي تعد من الأكثر غزارة منذ قرن.

وفي شينغانور إحدى المدن الأكثر تضررا، ما زالت المياه التي بلغ منسوبها أكثر من ستين سنتمترا، تغلق طرقا عديدة، وما زالت الأمطار تنهمر لكن بكثافة أقل.

وقدرت السلطات المحلية قيمة الخسائر بثلاثة مليارات دولار وقد يرتفع مع انحسار المياه الذي يكشف عن حجم الأضرار.

Truck Load carrying 15.84 Tonnes of #KeralaFloodsRelief materials on behalf of Bombay Dioceses on its way to Kerala from Mumbai.



Will be distributed in Kerala under H.G.Geevarghese Mar Coorilos's directions.



Thanks to Fr.Thomas Myalil#KeralaFloods@CMOKeralapic.twitter.com/wXuLP1T0dH — George Kurian (@GeorgekurianINC) 21 августа 2018 г.

المصدر: أ ف ب