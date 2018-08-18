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مصرع 324 شخصا جراء الفيضان جنوبي الهند

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مصرع 324 شخصا جراء الفيضان جنوبي الهند
Reuters SIVARAM V
إنقاذ العالقين وسط فيضانات كيرالا جنوبي الهند
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أعلنت السلطات الهندية الجمعة أن ولاية كيرالا جنوب غربي البلاد مهددة بهطول أمطار غزيرة، بعد أن شهدت في الأيام الأخيرة فيضانات غير مسبوقة أسفرت عن مصرع 324 شخصا على الأقل.

وكتب رئيس حكومة الولاية بينارايي فيجايان على "تويتر" أن كيرالا تشهد "أسوأ فيضانات منذ قرن"، وأن "324 شخصا قد قضوا في الفيضان" خلال عشرة أيام في الولاية بعد حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 164 شخصا، فيما تم حتى الآن إنقاذ الآلاف ولا يزال ستة آلاف عالقين.

وتشارك نحو 30 مروحية عسكرية و320 زورقا في عمليات الإنفاد، وتلقي المروحيات المساعدات الغذائية والمياه، كما تعمل القطارات على نقل مياه الشرب إلى كيرالا.

وأعلنت السلطات الجمعة أن 310 آلاف شخص شرّدوا جرّاء الفيضانات ويقيمون حاليا في ألفي ملجأ استحدثت لإيوائهم.

وتشهد كيرالا سنويا هطول أمطار غزيرة بين يونيو وسبتمبر، إلا أن الأضرار التي سجّلت في الهطولات الأخيرة كانت الأسوأ منذ قرن.

وضربت الفيضانات ولايات أخرى بينها كارناتكا، شمال كيرالا، وماديا براديش وسط الهند.

وحسب وزارة الداخلية الهندية، قضى 868 شخصا في سبع ولايات بينها كيرالا منذ بداية موسم الأمطار في يونيو.

المصدر: أ ف ب

 

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