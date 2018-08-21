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الرئيس الأفغاني بعد استهداف القصر الجمهوري: صواريخكم لن توقفنا

أخبار العالم

الرئيس الأفغاني بعد استهداف القصر الجمهوري: صواريخكم لن توقفنا
Sputnik Mohammad Ismail
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تعرض القصر الجمهوري في كابل اليوم لقصف صاروخي، خلال إلقاء الرئيس الأفغاني أشرف غني كلمته بمناسبة عيد الأضحى.

وقال غني ردا على الهجمات: "هناك جماعات تواصل العنف، ولا يمكنها وقف تطور شعب أفغانستان بإطلاق الصواريخ".

Reuters Mohammad Ismail

وفي وقت سابق، قالت قناة "تولو نيوز" التلفزيونية المحلية، إن عدة صواريخ أطلقت على القصر في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي.

Reuters Mohammad Ismail
Reuters Mohammad Ismail

وأوضحت أن الصواريخ استهدفت القصر الجمهوري والحي الحكومي في المدينة، حيث توجد سفارات العديد من الدول.

Reuters Mohammad Ismail
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ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان غني عن هدنة مشروطة مع "طالبان" اعتبارا من يوم الاثنين بمناسبة عيد الأضحى، وذلك بعد أن تمكن الجيش الأفغاني من صد هجوم لطالبان على مدينة غزنة شرقي البلاد.

فيما أعلنت حركة "طالبان" استمرارها في القتال ضد الحكومة ورفضها الهدنة، الأمر الذي دفع غني لتوجيه القوات المسلحة الأفغانية لمواصلة عملياتها ضد المسلحين لحين تلقي رد إيجابي من "طالبان".

المصدر: وكالات

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