ظريف ينفي حصول مسؤولين إيرانيين على الإقامة الأمريكية بعد الاتفاق النووي

كذّب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تصريحات أمريكية تؤكد حصول مسؤولين إيرانيين على إقامات دائمة في الولايات المتحدة، بعد توقيع الاتفاق النووي مع طهران عام 2015.

وقال ظريف اليوم على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي الإيرانية: "لا صحة لما يشاع عن حصول بعض المسؤولين على جوازات إقامة دائمة في الولايات المتحدة ولم تعط هذه الإقامة لأحد مطلقا بعد إبرام الاتفاق النووي".

وأشار ظريف إلى تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بهذا الشأن، وقال: "تصريحات بولتون لا تستند إلى أي حقائق، وهي مجرد أمنيات.. وهو كان في موقف يجعله يقول مثل هذه التصريحات".

وأضاف: "يجب على بولتون وحكومة بلاده فهم واقع المنطقة وإدراك نتائج السياسات الماضية والضغوط التي مارسوها على إيران، وأن يعلموا أن ضغوطاتهم لا معنى لها ولم تفعل شيئا سوى التضييق على الشعب".

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه في يوليو الماضي، اتهاما لسلفه باراك أوباما بـ"منح الجنسية الأمريكية لـ2500 إيراني كجزء من مفاوضات التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني".

وذكرت تقارير صحفية أن أكثر من 23 ألف شخص من أصل إيراني حصلوا على الجنسية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة عام 2015.

المصدر: مهر +وكالات