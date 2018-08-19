ظريف يتهم واشنطن بتشكيل "مجموعة عمل" لإسقاط السلطة الإيرانية

اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب العسكري الذي أسقط حكومة محمد مصدق الوطنية عام 1953 في إيران.

وكتب ظريف على حسابه في "تويتر": "قبل 65 عاما، أطاحت الولايات المتحدة بحكومة الدكتور محمد مصدق الوطنية المنتخبة، ليعيدوا الدكتاتورية ويستعبدوا الإيرانيين لـ25 عاما أخرى".

65 years ago today, the US overthrew the popularly elected democratic government of Dr. Mossadegh, restoring the dictatorship & subjugating Iranians for the next 25 years. Now an “Action Group” dreams of doing the same through pressure, misinformation & demagoguery. Never again. pic.twitter.com/ic3o652awn — Javad Zarif (@JZarif) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

إقرأ المزيد

واعتبر ظريف أن واشنطن تسعى لتكرار ذلك "إذ تحلم مجموعة العمل الآن بأن تفعل الشيء نفسه من خلال الضغط والتضليل والغوغائية التي لن تسمح بها إيران أبدا".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قررت الخميس الماضي تشكيل مجموعة عمل بشأن إيران، وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو تعيين بريان هوك ممثلا خاصا له في الشأن الإيراني.

المصدر: حساب وزير الخارجية الإيراني في "تويتر"