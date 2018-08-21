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كيم ينتقد نظام الرعاية الصحية في بلاده

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كيم ينتقد نظام الرعاية الصحية في بلاده
Reuters KCNA KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون
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انتقد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، نظام الرعاية الصحية في بلاده خلال زيارة تفقدية أجراها لأحد مصانع إنتاح المعدات الطبية في مقاطعة بيونغان الشمالية.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم، أن الزعيم الكوري أصيب "بخيبة أمل من الوضع السيئ في المصنع".

وقال كيم منتقدا الموظفين في المصنع: "في السنوات الأخيرة حدثت قفزات كبيرة في القطاعات الأخرى، لكنها لم تحدث في قطاع الصحة العامة بل أصبحت أكثر سلبية".

Reuters KCNA KCNA
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

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وأضاف: "ليس لدينا ما نفتخر به في هذا القطاع ولا توجد مؤسسات طبية تحافظ على أدائها المهني في الإنتاج، ناهيك عن تحديث المعدات".

وحث كيم السلطات الحكومية والمحلية في المقاطعة "على تحمّل مسؤولياتها في العمل على تعزيز القدرات التقنية لقطاع الصحة العامة".

المصدر: نوفوستي

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