إيران تعتقل 100 شخص بتهم الفساد الاقتصادي

أعلن النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام غلام حسين محسني اجئي، عن اعتقال 100 شخص بشأن ملفات العملة الأجنبية والمسكوكات الذهبية خلال الفترة الأخيرة.

وقال محسني اجئي في تصريح صحفي على هامش اجتماع كبار مسؤولي القضاء: "تم في المحكمة العامة والثورية بطهران إصدار لوائح اتهام بحق 32 شخصا، ومن ثم جرى إرسالها إلى محكمة الثورة بطهران".

وأضاف، أن "الملفات الآن قيد التحقيق.. ووفقا لآخر التقارير فإن البت في هذه الملفات قد بدأ، ونأمل بانعقاد جلسات المحاكمة لهذه الملفات الأسبوع المقبل".

وفي سياق متصل، ستجري محاكمة شخصية اقتصادية كبيرة داخل أروقة محكمة "الثورة الإسلامية" في العاصمة طهران وبشكل علني، بتهمة "الإفساد بالأرض".

ووفقا للمعلومات الواردة، فإن الادعاء العام وجه التهمة للمواطن الإيراني، مطالبا بإنزال أشد العقوبات بحقه وفقا لحيثيات الملف.

ومن المقرر محاكمة الشخص في الغرفة 15 من محكمة الثورة برئاسة القاضي صلواتي.

المصدر: فارس للأنباء