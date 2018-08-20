واشنطن لن تتنازل لأنقرة للإفراج عن القس المحتجز

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال تقديم واشنطن أي تنازلات لتركيا من أجل الإفراج عن القس أندرو برانسون المحتجز لدى أنقرة.

وقال ترامب خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" إنه كان يظن أنه أبرم صفقة جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما ساعد على إطلاق سراح المواطنة التركية، إيبرو أوزكان، التي احتجزتها السلطات الإسرائيلية هذا الصيف، بتهمة التواطؤ مع "حماس". وأكد ترامب أنه كان يتوقع أن يفرج الرئيس التركي، بدوره، عن القس أندرو برانسون.

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وقال: "حصلت على هذا الشخص من أجله. توقعت منه أن يسمح لهذا الرجل البريء والرائع والأب العظيم والمسيحي العظيم (أي برانسون) بمغادرة تركيا".

وأضاف: "أعتقد أنه من المؤسف جدا ما تفعله تركيا، اعتقد أنهم يرتكبون خطأ رهيبا، لن تكون هناك تنازلات".

وبخصوص المخاوف من إضرار الحروب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة ضد دول أخرى باقتصاداتها، أكد الرئيس الأمريكي أنه ليس قلقا على الإطلاق، مشددا على أنه "هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".

وكانت إسرائيل أكدت أن ترامب قد طلب خلال مكالمة هاتفية في الـ14 يوليو الماضي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإفراج عن المواطنة التركية ضمن الجهود الرامية إلى إطلاق سراح القس الأمريكي. لكن أنقرة نفت موافقتها على الإفراج عن برانسون في المقابل.

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وأضاف ترامب: "تعجبني تركيا ويعجبني الشعب التركي كثيرا، وحتى الآن كانت لديّ علاقة جيدة جدا، كما تعرفون، مع الرئيس (أردوغان). وكان التفاعل بيننا رائعا وكانت العلاقات بيننا جيدة جدا. لكن لا يمكن أن يكون ذلك شارعا باتجاه واحد. ولم يعد يوجد هناك شارع باتجاه واحد بالنسبة للولايات المتحدة".

وفي رده على سؤال حول رفض القيادة الإيرانية مقترح الرئيس الأمريكي بعقد لقاء، قال ترامب: "لا يهمني ما إذا التقينا أم لا".

المصدر: رويترز