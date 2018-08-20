 
مباشر

تركيا تتعاون مع روسيا ضد الولايات المتحدة في "التجارة العالمية"

أخبار العالم

تركيا تتعاون مع روسيا ضد الولايات المتحدة في
Reuters Denis Balibouse
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kobj

أعلنت تركيا عزمها على التعاون مع دول أخرى، بما فيها روسيا، في إطار القضية التي رفعتها إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة.

إقرأ المزيد
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف تركيا تشكو الولايات المتحدة لمنظمة التجارة العالمية

وقالت وزارة التجارة التركية في بيان لها اليوم الاثنين: "اتخذنا الخطوات اللازمة من أجل حماية حقوق مصدرينا، وبدأت دولتنا إجراءات في منظمة التجارة العالمية بخصوص الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألومنيوم​​​".

وأكدت الوزارة عزم أنقرة على التعاون، في الفترة المقبلة، مع الدول المصدرة، التي بدأت أيضا إجراءاتها ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية (الصين وكندا وروسيا والهند والمكسيك والاتحاد الأوروبي)، مضيفة: "سنواصل جهودنا من أجل حماية مصالح مصدرينا وشعبنا".

وقدمت الحكومة التركية اليوم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم التركيين.

إقرأ المزيد
موسكو تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد واشنطن موسكو تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد واشنطن

وكانت روسيا قد قدمت شكوى مماثلة إلى المنظمة، في نهاية يونيو الماضي، كما بادر الاتحاد الأوروبي والصين والهند وكندا والمكسيك والنرويج بتقديم ادعاءات مشابهة.

المصدر: سوتنيك + RT
 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا