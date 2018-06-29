موسكو تتقدم بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد واشنطن

قدمت موسكو شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات الألومنيوم والصلب من دول العالم، بما في ذلك من روسيا.

ونقلت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية اليوم الجمعة عن وزيرها مكسيم أوريشكين إن "السبب وراء هذا الشكوى هو انتهاكات الولايات المتحدة لقواعد منظمة التجارة العالمية من خلال فرض الرسوم الجمركية، فبالإضافة لروسيا تقدمت كل من الصين والهند والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والنرويج بدعوى أيضا ضد الولايات المتحدة".

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وأضاف أوريشكين أن روسيا قدمت طلبا لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة، وذلك بحسب قواعد المنظمة لحل النزاعات التجارية، التي تنص على إجراء مشاورات في المرحلة الأولى.

وفرضت الولايات المتحدة في مطلع شهر مارس رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25% وعلى الألومنيوم بنسبة 10%، حينها بررت واشنطن قرارها بمسائل تتعلق بالأمن القومي، التي هي خارج اختصاص منظمة التجارة العالمية.

ووصف الشركاء التجاريون للولايات المتحدة الخطوة بالإجراء السلبي. من جهتها اعتبرت موسكو هذا الإجراء الأمريكي بغير الشرعي، وتوعدت باتخاذ جميع الآليات القانونية المتاحة.

وعلى صعيد متصل، نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر مرارا عن رغبته في خروج الولايات المتحدة من منظمة التجارة العالمية.

المصدر: "نوفوستي"