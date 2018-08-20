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تركيا تشكو الولايات المتحدة لمنظمة التجارة العالمية

مال وأعمال

تركيا تشكو الولايات المتحدة لمنظمة التجارة العالمية
Reuters Denis Balibouse
مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف
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تقدمت الحكومة التركية إلى منظمة التجارة العالمية بشكوى ضد الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم.

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وقالت التجارة العالمية في بيان صدر اليوم الاثنين بهذا الخصوص إن تركيا طلبت منها إجراء مشاورات حول النزاع مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم، موضحة أن المشاورات تتيح لطرفي النزاع فرصة مناقشة موضوع الخلاف بينهما وإيجاد حل مرض دون اللجوء إلى القضاء.

وبموجب قواعد المنظمة، إذا مر 60 يوما دون أن تؤدي المشاورات لحل، يمكن لتركيا أن تطلب تشكيل لجنة لحل الإشكال.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم 10 أغسطس الجاري عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم التركيين، لتصبح 20% على الصلب و50% على الألومنيوم، مما تسبب بانهيار العملة التركية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ. وذلك ردا على احتجاز السلطات التركية للقس الأمريكي أندرو برانسون بتهم تتعلق بالإرهاب، منذ أكتوبر 2016.

من جانبه، اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوة جوابية على هذا الإجراء الأمريكي بالإعلان عن مقاطعة المنتجات الإلكتروينة الأمريكية، فضلا عن زيادة الرسوم الجمركية على 22 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة، بقيمة 533 مليون دولار.

وقبل ذلك، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على وزير العدل ووزير الداخلية التركيين على خلفية رفض تركيا إطلاق سراح القس برانسون.

المصدر: منظمة التجارة العالمية + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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