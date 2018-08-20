جماعة تهدد بتصفية قاسم سليماني

هددت جماعة "خلق" بتصفية قاسم سليماني كما اعترفت باغتيال 17000 مواطن ايراني.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن اغتيال السياسي أسد الله لاجوردي وعلي صياد شيرازي.

من جانب آخر يطرح المتحدث باسم هذه المجموعة الإرهابية مقولة إسقاط النظام الإيراني ويقول في رسالته " إن جيش التحرير الوطني الإيراني المكون من 820 دبابة وعربة عسكرية، و 510 مدفع من مختلف الأنواع، و 17 ألف قطعة سلاح أخرى كان مستعدا لشن حرب على إيران ".

وتدعي هذه المجموعة " أن هناك أسلحة ومعدات عسكرية كافية داخل إيران للإطاحة بالنظام وتحرير الوطن المحتل".

وخاض الجنرال سليماني الكثير من المعارك ضد الجماعات المتشددة في المنطقة وتمكن من قطر دابر أخطرها على أكثر من جبهة.

المصدر: وكالة مهر