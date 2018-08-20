 
مباشر

الأمم المتحدة ترحب بإعلان كابل هدنة العيد

أخبار العالم

الأمم المتحدة ترحب بإعلان كابل هدنة العيد
Reuters Parwiz Parwiz
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko73

رحبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، بإعلان كابل وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الأضحى، ودعت حركة طالبان للانضمام إلى الهدنة المعلنة.

وقال المبعوث الخاص الأممي إلى أفغانستان تاداميتشي ياماموتو اليوم: "سيسهم وقف إطلاق النار المشترك في التطوير اللاحق للمفاوضات بين أطراف النزاع بهدف العثور على تسوية سياسية".

وأضاف: "من المهم جدا استخدام كل الإمكانيات لتنفيذ المفاوضات ووقف النزاع لكي يتمكن الأفغان من الاستمتاع بالحياة السلمية التي ينشدونها ويحتاجونها بشدة".

إقرأ المزيد
موسكو ترحب باستعداد واشنطن لبحث الانسحاب من أفغانستان مع طالبان

وشددت الأمم المتحدة على أن وقف النار السابق، ساعد في إنقاذ حياة مئات المواطنين وتبين أن الأفغان يريدون بشدة وضع حد للنزاع.

وأكدت على ضرورة "دعم هذا الزخم، وعدم تخييب أمل الشعب الأفغاني برغبته القوية في السلام".

المصدر: انترفاكس

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا