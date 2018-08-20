الأمم المتحدة ترحب بإعلان كابل هدنة العيد

رحبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، بإعلان كابل وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الأضحى، ودعت حركة طالبان للانضمام إلى الهدنة المعلنة.

وقال المبعوث الخاص الأممي إلى أفغانستان تاداميتشي ياماموتو اليوم: "سيسهم وقف إطلاق النار المشترك في التطوير اللاحق للمفاوضات بين أطراف النزاع بهدف العثور على تسوية سياسية".

وأضاف: "من المهم جدا استخدام كل الإمكانيات لتنفيذ المفاوضات ووقف النزاع لكي يتمكن الأفغان من الاستمتاع بالحياة السلمية التي ينشدونها ويحتاجونها بشدة".

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وشددت الأمم المتحدة على أن وقف النار السابق، ساعد في إنقاذ حياة مئات المواطنين وتبين أن الأفغان يريدون بشدة وضع حد للنزاع.

وأكدت على ضرورة "دعم هذا الزخم، وعدم تخييب أمل الشعب الأفغاني برغبته القوية في السلام".

المصدر: انترفاكس