موسكو ترحب باستعداد واشنطن لبحث الانسحاب من أفغانستان مع طالبان

أعرب زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، عن ترحيب موسكو باستعداد واشنطن لبحث انسحاب القوات الغربية من أفغانستان، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف كابولوف: "ننظر إلى ذلك بشكل إيجابي، ونأمل في أن يكون رد طالبان إيجابيا".

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ولدى تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول استعداد واشنطن لدعم المفاوضات المباشرة بين حكومة كابول وطالبان وأن "وقت السلام "قد حان في أفغانستان"، قال كابولوف: "نحن ندعو لذلك منذ فترة طويلة، وأخيرا تحدث الأمريكيون عن استعدادهم ليبحثوا مع طالبان جدول انسحاب القوات".

وأضاف: "هذه الخطوات إيجابية، وتسير في الاتجاه الصحيح".

المصدر: انترفاكس