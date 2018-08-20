 
مباشر
عاجل
باسيل: مستعدون للتنسيق مع موسكو ودمشق والأمم المتحدة من أجل حل قضية اللاجئين السوريين

موسكو ترحب باستعداد واشنطن لبحث الانسحاب من أفغانستان مع طالبان

أخبار العالم

موسكو ترحب باستعداد واشنطن لبحث الانسحاب من أفغانستان مع طالبان
Reuters Omar Sobhani
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko65

أعرب زامير كابولوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان، عن ترحيب موسكو باستعداد واشنطن لبحث انسحاب القوات الغربية من أفغانستان، معتبرا ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح.

وأضاف كابولوف: "ننظر إلى ذلك بشكل إيجابي، ونأمل في أن يكون رد طالبان إيجابيا".

إقرأ المزيد
عناصر من الأمن الأفغاني الحكومة الأفغانية وطالبان تفرجان عن مئات المعتقلين

ولدى تعليقه على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حول استعداد واشنطن لدعم المفاوضات المباشرة بين حكومة كابول وطالبان وأن "وقت السلام "قد حان في أفغانستان"، قال كابولوف: "نحن ندعو لذلك منذ فترة طويلة، وأخيرا تحدث الأمريكيون عن استعدادهم ليبحثوا مع طالبان جدول انسحاب القوات".

وأضاف: "هذه الخطوات إيجابية، وتسير في الاتجاه الصحيح".

المصدر: انترفاكس

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا