 
مباشر

ظريف يجدد تمسك بلاده بالاتفاق النووي

أخبار العالم

ظريف يجدد تمسك بلاده بالاتفاق النووي
AFP
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko5v

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة أدمنت على الحظر، مؤكدا أن الاتفاق النووي سيبقى على حاله رغم انسحاب واشنطن منه.

وفي أول لقاء إعلامي له مع قناة أجنبية بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، أكد ظريف لـ"سي ان ان" على أن الولايات المتحدة تعاني من مرض الإدمان، الذي لم يقتصر على حكومة ترامب، بل كان أيضا في أيام ولاية باراك أوباما، الذي كان يؤكد دوما على الحظر بدل تأكيده على الحوافز.

إقرأ المزيد
ظريف: عقوبات أمريكا لن تكبح نفوذ إيران في المنطقة

وأضاف: "أخطأنا في حساباتنا مع واشنطن فكنا نظنها قد تعلمت دروسا من أصناف الحظر السابقة التي فرضتها، حيث أنها حصدت منها أهدافا اقتصادية لكنها لم تبلغ أهدافها السياسية".

وتابع: "لا نرغب في تعديل أو إعادة النظر في الاتفاق بل ما نريده هو تطبيق أمريكي لنفس الاتفاق دون المساس به".

ورفض ظريف أي اقتراح أو إمكانية تفاوض مع حكومة ترامب، معربا عن أمله بأن يتم الحفاظ على الاتفاق النووي، وحث ترامب على تغيير مواقفه، متهما واشنطن بالغطرسة حيال الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي.

أما عن إمكانية لقاء دونالد ترامب وحسن روحاني، اشترط وزير الخارجية الإيراني احترام واشنطن للاتفاق النووي، لأن إيران لم تعد تثق بوعود البيت الأبيض، متسائلا: ماذا لو وقع ترامب على شيء جديد ثم نقض عهده؟

المصدر: إيرنا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا