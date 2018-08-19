بولتون في ضيافة نتنياهو لبحث "أنشطة إيران" في المنطقة

في مستهل زيارته لإسرائيل التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث "أنشطة إيران" في المنطقة.

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وفي بداية لقائه مستشار البيت الأبيض للأمن القومي على مأدبة عشاء أقيمت في مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد، رحب نتنياهو ببولتون قائلا: "أيها السفير بولتون، يا جون، يسرني أن أراك. إننا صديقان منذ سنوات طويلة وأستطيع أن أشهد بأنك في إطار منصبك وخارجه صديق حقيقي لإسرائيل وداعم متحمس للتحالف الأمريكي الإسرائيلي".

وأشار نتنياهو إلى أهمية زيارة بولتون الحالية إلى إسرائيل، خاصة "في أعقاب القرار المهم الذي اتخذه الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب والذي قضى بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وبالانسحاب من الاتفاقية السيئة مع إيران".

رئيس الوزراء نتنياهو يلتقي حاليا مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ويبحث معه مواصلة الجهود لصد العدوان الإيراني في المنطقة والضمان بأن إيران لن تمتلك أبدا الأسلحة النووية. pic.twitter.com/6D5VAuigfa — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) 19 августа 2018 г.

وأكد نتنياهو نيته بحث العديد من القضايا التي تهم الطرفين، وخاصة "الاستمرار في صد العدوان الإيراني في المنطقة وضمان عدم امتلاكهم أبدا الأسلحة النووية".

من جانبه، قال بولتون: "من البديهي أننا نواجه تحديات كبيرة تهدد إسرائيل والولايات المتحدة والعالم أجمع. والبرنامج النووي الإيراني والبرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ الباليستية على رأس القائمة. إذن، يسرني أن أكون هنا وأتطلع إلى مباحثاتنا".

قبل ذلك، قال بولتون في حديث لقناة "ABC" بث اليوم إنه سيبحث خلال زيارته لإسرائيل الوضع الإنساني في سوريا والعراق وسيواصل بحث هذا الموضوع في لقاء مرتقب مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الأسبوع القادم في جنيف.

وشدد بولتون على أن الولايات المتحدة ستواصل محاربة الإرهاب في المنطقة حتى القضاء على تنظيم "داعش" بالكامل، وأكد سعي واشنطن إلى إنهاء الوجود الإيراني على أراضي دول المنطقة.

وتأتي زيارة بولتون لإسرائيل في إطار جولة تشمل أوكرانيا وسويسرا، حيث سيجتمع مع سكرتير مجلس الأمن الروسي يوم الخميس المقبل 23 أغسطس، بحسب ما أفادته وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم.

المصدر: وكالات، قناة i24news