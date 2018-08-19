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زلزال جديد يضرب إندونيسيا

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زلزال جديد يضرب إندونيسيا
AFP SONNY TUMBELAKA
جزيرة لومبوك إندونيسيا- أرشيف
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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا جديدا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر قد ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية صباح اليوم.

وقال المرصد الأمريكي للزلازل إن الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات جنوب غرب مدينة بيلانتينغ بجزيرة لومبوك.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أغوس سليم أحد السكان المحليين قوله: "كنت أقود السيارة لتسليم المساعدات إلى الذين تم إجلاؤهم من ضربة الزلزال السابقة، حين أخذت أعمدة الكهرباء تتحرك، فأدركت أنه زلزال جديد، ثم بدأ الناس يتفازعون ويبحثون عن ملاذ آمن يلجؤون إليه".

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وفي الخامس من الشهر الجاري، شهدت جزيرة لومبوك هزة أرضية بقوة 6.9 درجة ضربت آلاف المساكن والمباني وتسببت بمقتل 460 شخصا.

وتعتبر جزيرة لومبوك في جنوب شرقي إندونيسيا وجهة سياحية تجتذب الكثير من الزوار وتقع على بعد 100 كيلومتر شرقي جزيرة بالي.

المصدر: وكالات

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