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اختفاء مئة عسكري أفغاني إثر هجوم لطالبان

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اختفاء مئة عسكري أفغاني إثر هجوم لطالبان
Reuters Omar Sobhani
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 تمكن مسلحو حركة طالبان، من الاستيلاء على منطقة بيلشيراج في الجزء الجنوبي من ولاية فارياب في أفغانستان.

ونقلت قناة Tolo News عن مصادرها، أن مصير حوالي مئة جندي أفغاني كانوا هناك، لا يزال مجهولا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال محمد حنيف رضائي، أحد المتحدثين باسم فيلق "شاهين" العسكري، إن مسلحين من طالبان، تمكنوا من الاستيلاء على قاعدة عسكرية في مقاطعة فارياب في شمال غرب البلاد.

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وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الهجوم أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 17 من جنود الجيش الأفغاني وإصابة 12 آخرين.

وتشهد مناطق واسعة في أفغانستان، في الفترة الحالية مواجهات بين القوات الحكومية وطالبان التي تمكنت من الاستيلاء على مساحة كبيرة في المناطق الريفية في البلاد وباشرت في شن هجماتها على المدن بما فيها ذلك الكبيرة.

كما يزداد نفوذ وانتشار تنظيم داعش في أفغانستان بعد تعرض هذه الجماعة الإرهابية لهزائم ماحقة في سوريا والعراق.

المصدر: نوفوستي

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