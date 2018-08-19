زلزال عنيف يهزّ عمق المحيط الهادئ

أعلن المركز الأمريكي للتحذير من التسونامي، أن زلزالا عنيفا بلغت شدته 8.2 درجة، قد وقع في المحيط الهادئ قرب فيجي وتونغا اليوم الأحد.

وقال المركز إنه "وفقا لكل المعلومات المتاحة لا يوجد أي تهديد بوقوع التسونامي، لأن الزلزال وقع على عمق كبير".

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وأوضح أن الزلزال وقع شرقي ليفوكا في فيجي وعلى بعد 443 كيلومترا غربي نيافو في تونغا وعلى عمق 570 كيلومترا.

وقالت الخبيرة الجيوفيزيائية جانا بيرسلي لوكالة "رويترز": "لا أتوقع حدوث أي أضرار، لكن الناس سيشعرون بأثره على الرغم من وقوعه على عمق كبير".

المصدر: وكالات