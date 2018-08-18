روحاني يمثل أمام البرلمان الإيراني في الـ28 أغسطس

يمثل الرئيس الإيراني حسن روحاني أمام البرلمان يوم 28 أغسطس للرد على أسئلة النواب بشأن كيفية تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجه البلاد، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن النائب أسد الله عباسي قوله إنه تم الاتفاق على عقد الجلسة البرلمانية لمساءلة الرئيس يوم 28 أغسطس.

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من جهتها نفت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية تحديد موعد حضور روحاني إلى البرلمان.

ونفى مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية حسين علي أميري، أن يكون قد تم تحديد موعد حضور روحاني إلى مجلس الشورى الإسلامي للرد على أسئلة البرلمانيين.

وقال أميري في تصريح لـوكالة "إرنا" حول ما تداولته وسائل الإعلام عن تحديد موعد حضور روحاني إلى مجلس الشورى إنه لم يتم بعد الإعلان بصورة رسمية عن الموعد المحدد لحضور رئيس الجمهورية للبرلمان.

وتقدم عدد من البرلمانيين يوم الأربعاء 1 أغسطس بطلب لرئيس الجمهورية للحضور إلى مجلس الشورى والإجابة على أسئلتهم وذلك في إطار المادة 213 من الدستور الإيراني.

وهذا أول استدعاء من البرلمان للرئيس روحاني الذي يتعرض لضغوط من خصوم محافظين لتغيير الحكومة بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

ويسعى النواب لمساءلة روحاني عن العديد من القضايا منها تراجع الريال الإيراني، الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ شهر أبريل، إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.

المصدر: وكالات