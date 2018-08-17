وزارة الدفاع الإيرانية: نحن الأقوى في المنطقة

أكد مساعد وزير الدفاع الإيراني للشؤون الصناعية العميد رضا مظفري نيا، أن بلاده أصبحت بفضل تطورها في شتى المجالات، القوة الدفاعية الأولى في جنوب شرق آسيا والمنطقة.

وأشاد العميد مظفري بـ"التطورات الكبيرة التي شهدتها الصناعات الدفاعية الإيرانية خلال العقود الأخيرة"، مؤكدا أنها وفي زمن "نظام الشاه" كانت مرسومة وفقا للأهداف الاستراتيجية الغربية وذات طبيعة تابعة للدول الغربية.

وأوضح نائب وزير الدفاع، أن الصناعات العسكرية شهدت قفزة نوعية، وأن منتجات إيران الدفاعية تستخدم بوسائل التكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أنها دخلت مرحلة متطورة.

وشدد العميد مظفري نيا، أن بلاده أصبحت القوة الدفاعية الأولى في المنطقة بفضل إنتاجها وتطويرها لطائرات بدون طيار قادرة على التخفي عن الرادار والصواريخ الخفيفة والثقيلة، وتنتج بكميات كبيرة في الوقت الراهن.

وأضاف نائب وزير الدفاع، أنه سيتم الكشف عن طائرة مقاتلة ذكية خلال "يوم الصناعة الدفاعية"، موضحا أن القوات البحرية الاستراتيجية أصبحت قادرة على العمل في أعماق مياه بحر عمان، عقب إنتاجها لعوامات خفيفة وثقيلة تتمتع بميزات عديدة، وأيضا من خلال إنتاج الغواصات والطوربيدات البحرية.

وأشار العميد الإيراني إلى أن منظومة الدفاع الجوي الذكية بعيدة المدى والمصنعة محليا من قبل الخبراء الإيرانيين ستسلم قريبا إلى القوات المسلحة الإيرانية.

المصدر: تسنيم للأنباء