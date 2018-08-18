"ناشونال انتيريست" تدرج سفنا حربية روسية ضمن الأقوى في العالم

أدرجت مجلة "ناشونال إنتيريست" الأمريكية، اليوم السبت، الطراد الروسي حامل الصواريخ التابع لمشروع 144 "أورلان"، ضمن قائمة أقوى السفن الحربية في العالم.

وفي إطار مشروع "أورلان" أنتج مصنع "بالتيسكسي" منذ 1973 ولغاية 1989، 4 طرادات وهي: "الأدميرال أوشاكوف"، و "الأدميرال لازاريف"، و "الأدميرال ناخيموف"، و "بطرس الأكبر" الذي يعد الأهم في الأسطول الروسي الشمالي، فيما يخضع "الأدميرال ناخيموف" للصيانة والتحديث.

وذكرت الصحيفة أن جميع سفن المشروع مجهزة بـ 20 منصة إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن ب-700 "غرانيت" مهيئة لحمل رؤوس نووية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن السفن ضمن مشروع "أورلان" السريعة والمتينة صنعت من أجل تدمير حاملات الطائرات الأمريكية، التي من الممكن أن تهدد الغواصات والأراضي الروسية.

وتستهدف الطرادات الروسية المذكورة، بحسب الصحيفة نفسها، صواريخ تابعة للبحرية الأمريكية مثل تيكونديروغا ومدمرات من نوع "آرلي بيرك"، وتتميز الطرادات الروسية بوجود نظام "إيجيس" للتحكم في المعلومات متعددة الأغراض، وصواريخ موجه عن بعد من طراز "س م-3".

المصدر: "نوفوستي"