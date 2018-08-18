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ارتفاع حصيلة قتلى جسر جنوى إلى 42

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ارتفاع حصيلة قتلى جسر جنوى إلى 42
AFP MARCO BERTORELLO
جسر موراندي
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ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار جسر موراندي في مدينة جنوى الإيطالية إلى 42 قتيلا، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين، وسط حداد عام وتشييع للضحايا.

وأعلنت فرق الإنقاذ صباح اليوم أنها تمكنت من إخراج سيارة من تحت أنقاض الجسر وفيها 3 جثث لأسرة من أب وأم وابنهما البالغ تسع سنوات، وعلى جثة رابعة في موقع آخر تحت الجسر.

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وكانت السلطات المحلية قد أعلنت أن حصيلة القتلى قد بلغت 38 شخصا، مشيرة إلى بقاء 10 جرحى في المستشفيات 9 منهم في حالة خطرة.

وانهار الثلاثاء الماضي جسر موراندي الذي يشكل جزءا من الطريق السريع إلى جنوى ويمتد فوق منطقة سكنية لمسافة 60 مترا، حيث سقطت السيارات التي كانت تسير عبره على المنازل المجاورة ما تسبب بكارثة راح ضحيتها العشرات.

المصدر: نوفوستي

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