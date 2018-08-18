جنوى تشيّع ضحايا جسرها

نظمت السلطات الإيطالية، وبحضور رسمي واسع في مدينة جنوى اليوم السبت مراسم تشييع ضحايا حادث انهيار الجسر الذي أودى بحياة 38 شخصا على الأقل.

واحتضنت قاعة كبيرة بجنوى خصصتها الحكومة لمراسم التشييع، 18 تابوتا زين أحدها باللون الأبيض لحمله جثمان طفل، فيما فضلت عائلات 17 قتيلا على الأقل عدم المشاركة في المراسم الرسمية المقامة واختارت إقامة جنازات خاصة بها، وفق صحيفة "لا ستامبا" المحلية.

وعبر أسقف جنوى أنجيلو بانياسكو الذي يترأس القداس على أرواح الضحايا عن "احترامه الكامل لمن اختار ألا يشارك في مراسم جنازة الدولة".

الجدير بالذكر أن مدينة توري ديل غريكو في ضواحي نابولي جنوبي إيطاليا، كانت قد شيعت أمس الجمعة، أول 4 ضحايا في انهيار الجسر المعلق.

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والثلاثاء الماضي، انهار جزء من جسر موراندي، الذي يشكل الطريق السريع إلى جنوى ويمتد فوق منطقة سكنية لمسافة 60 مترا، وسقطت السيارات التي كانت تسير عبره على المنازل المجاورة.

وترجح السلطات الإيطالية أن يرتفع عدد الضحايا فيما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين.

وبني الجسر في ستينيات القرن الماضي، وخضع لأعمال الصيانة سنة 2016.

المصدر: وكالات