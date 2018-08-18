عمران خان يؤدي اليمين رئيسا لحكومة باكستان

أدى زعيم "حركة الإنصاف" الباكستانية وأسطورة الكريكيت السابق عمران خان اليوم، اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ22 لحكومة باكستان.

وبثت قناة "جيو" المحلية مراسم تنصيب خان التي أقيمت في القصر الرئاسي في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

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وأمس الجمعة، أعلنت الجمعية الوطنية الباكستانية، انتخاب خان (65 عاما) رئيسا للحكومة.

وصوت 176 نائبا في الجمعية الوطنية المكونة من 272 مقعدا لصالح خان، مقابل 96 صوتا حصل عليها منافسه زعيم "الرابطة الإسلامية" شهباز شريف وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف.

جدير بالذكر أن "حركة الإنصاف" بزعامة خان كانت قد تصدرت الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في الـ25 من يوليو الماضي، لكنها لم تحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان.

المصدر: وكالات