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رسميا.. انتخاب عمران خان رئيسا لحكومة باكستان

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رسميا.. انتخاب عمران خان رئيسا لحكومة باكستان
Reuters Athit Perawongmetha/File Photo
رئيس الوزراء الباكستاني المنتخب عمران خان
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انتخبت الجمعية الوطنية الباكستانية، الغرفة السفلى للبرلمان الباكستاني، زعيم "حركة الإنصاف" وأسطورة الكريكيت السابق، عمران خان، رئيسا جديدا لحكومة البلاد.

وصوت 176 نائبا في الجمعية الوطنية المكونة من 342 مقعدا لصالح خان، مقابل 96 صوتا حصل عليها منافسه زعيم "الرابطة الإسلامية" شهباز شريف وهو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف.

وتصدرت "حركة الإنصاف" بزعامة عمران خان الانتخابات العامة التي جرت في الـ25 يوليو الماضي، لكنها لم تحصل على أغلبية المقاعد في البرلمان.

المصدر: رويترز

// 26.06.2018 по тикету 15478

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