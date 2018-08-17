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بالفيديو.. لحظة طعن فلسطيني لشرطي إسرائيلي في القدس

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بالفيديو.. لحظة طعن فلسطيني لشرطي إسرائيلي في القدس
Reuters Ammar Awad
انتشار أمني إسرائيلي في البلدة القديمة بالقدس إثر محاولة طعم أحد الشرطيين فيها
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نشرت الشرطة الإسرائيلية مقطع فيديو لمحاولة طعن أحد أفرادها من قبل رجل فلسطيني في مدينة القدس القديمة اليوم الجمعة، قتل فيما بعد برصاص الأمن الإسرائيلي.

ويظهر مقطع من الفيديو مدته 7 ثوان رجلا يقترب من عناصر الشرطة الإسرائيلية في أحد شوارع البلدة القديمة في القدس، إلى أن وصل لمحاذاة أحدهم وكان يتفحص في تلك اللحظة هاتفه، عندها أخرج الرجل سكينا بيده اليمنى ودفع الشرطي بقوة بيده اليسرى حتى أسقطه أرضا وحاول طعنه.

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وبعد ذلك يظهر الفيديو انتشارا للأمن الإسرائيلي في البلدة القديمة عقب الحادث.

المصدر: RT

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