إستونيا توقف البحث عن صاروخ الناتو المفقود

أعلن قائد القوات الجوية في إستونيا، رييفو فالغيه، إيقاف المرحلة النشطة من عملية البحث عن صاروخ حربي إسباني أطلق بالخطأ في سماء البلاد قبل 10 أيام، وذلك بعد تعذر العثور عليه.

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ووقع الحادث يوم 7 أغسطس الجاري أثناء طلعات تدريبية لطائرات تابعة لحلف الشمال الأطلسي في أجواء إستونيا، حيث أطلقت، عن طريق الخطأ، طائرة مقاتلة من طراز Eurofighter Typhoon 7 تابعة لسلاح الجو الإسباني صاروخ "جو - جو" من نوع AIM-120 AMRAAM.

وقال العسكريون في إستونيا إن الصاروخ قطع مسافة 80 كم قبل أن يسقط، كما يفترض، في منطقة غير مأهولة توجد فيها غابات ومستنقعات، بالقرب من محمية طبيعية وسط البلاد.

لكن فرق البحث لم تعثر على الصاروخ أو بقاياه في المنطقة.

وقال قائد سلاح الجو الإستوني للصحفيين الجمعة: "الصاروخ قد يكون انفجر في الجو أو عند اصطدامه بالأرض، أو أنه وقع تحت سطح الأرض وانفجر هناك".

ولم يستبعد فالغيه احتمال سقوط الصاروخ على الأرض دون أن ينفجر.

من جانبه، قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإستونية، مارتن هيريم، إن الجيش لا يملك قدرات كافية لمسح المنطقة التي يتوقع أن الصاروخ سقط فيها، نظرا إلى مساحتها الشاسعة.

المصدر: نوفوستي